Google представила умную колонку Home Speaker с ИИ-ассистентом Gemini

Google представила новую умную колонку Home Speaker, созданную специально для голосового ассистента Gemini for Home.

Главное отличие новой колонки от прежних устройств Google Home связано с голосовым управлением. Gemini for Home должен понимать более естественную речь, а не только заранее выученные команды. Пользователь может формулировать запросы обычным языком, давать несколько поручений подряд или исправляться прямо во время фразы.

Например, колонка сможет обработать команду вроде «выключи весь свет, кроме лампы у кровати» или одновременно приглушить свет, включить музыку и поставить таймер. Также Google заявляет поддержку контекстного диалога: после ответа можно задать уточняющий вопрос без повторения исходных данных. Функция Continued Conversation оставляет микрофон активным на короткое время после ответа, чтобы не приходилось каждый раз произносить «Ok Google».

Для подписчиков Google Home Premium появятся дополнительные ИИ-функции. Среди них Gemini Live для свободного диалога с ассистентом, Camera History Search для поиска событий по камерам Nest и Home Briefs, которые кратко рассказывают, что происходило дома во время отсутствия пользователя.

По звуку Google обещает сбалансированное 360-градусное звучание. Колонку также можно подключить к Google TV Streamer: две Home Speaker смогут работать как система для домашнего кинотеатра с пространственным звуком.

Google Home Speaker получила тканевую отделку, световое кольцо в нижней части корпуса и физический переключатель для отключения микрофона. Колонка выйдет в цветах Hazel и Porcelain, а в США также будут доступны Jade и Berry.

Устройство уже доступно для предзаказа в США по цене 99,99 доллара, а продажи начнутся 25 июня.