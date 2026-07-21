Google представила Gemini 3.6 Flash и ещё две новые ИИ-модели

Google представила сразу три новые модели семейства Gemini: универсальную Gemini 3.6 Flash, быструю и экономичную Gemini 3.5 Flash-Lite, а также специализированную Gemini 3.5 Flash Cyber для задач кибербезопасности.

Компания позиционирует новинки как модели для ИИ-агентов и сервисов, которым важны высокая скорость работы, небольшая задержка и более экономный расход токенов. При этом ожидаемая Gemini 3.5 Pro пока остаётся на стадии тестирования с партнёрами.

Gemini 3.6 Flash

Gemini 3.6 Flash стала главной моделью в обновлённой линейке. Её разработали с учётом отзывов пользователей и разработчиков о Gemini 3.5 Flash, представленной в мае 2026 года.

По словам Google, новая версия лучше справляется с программированием, анализом документов, обработкой данных и другими задачами, требующими многоэтапных действий. При этом модель использует меньше токенов и реже обращается к дополнительным инструментам.

В тестах Artificial Analysis модель использовала на 17% меньше выходных токенов, чем Gemini 3.5 Flash. В отдельных сценариях разница оказалась ещё заметнее. Например, в тесте DeepSWE расход токенов сократился до 65%.

Производительность в задачах долгосрочной разработки программного обеспечения выросла с 37 до 49%. В тесте компьютерного управления OSWorld-Verified результат увеличился с 78,4 до 83%, а показатель работы с профессиональными задачами GDPval-AA v2 — с 1349 до 1421 балла.

Стоимость Gemini 3.6 Flash:

1,5 доллара за 1 млн входных токенов;

7,5 доллара за 1 млн выходных токенов.

Цена обработки входных данных не изменилась по сравнению с Gemini 3.5 Flash, но выходные токены подешевели с 9 до 7,5 доллара за миллион.

Gemini 3.5 Flash-Lite

Второй новинкой стала Gemini 3.5 Flash-Lite. Она предназначена для сервисов, где особенно важны минимальная задержка, высокая пропускная способность и невысокая стоимость обработки запросов.

Google называет её самой быстрой моделью в семействе Gemini 3.5. По результатам Artificial Analysis, она способна генерировать до 350 выходных токенов в секунду.

Модель ориентирована на поиск, обработку документов, массовую классификацию данных, перевод, чат-ботов и другие задачи, которые выполняются в больших объёмах.

В тесте Terminal-Bench 2.1 результат новой модели вырос с 31 до 54%, а в GDPval-AA v2 — с 642 до 1140 баллов. По ряду показателей Gemini 3.5 Flash-Lite превосходит даже более крупную Gemini 3 Flash.

Стоимость использования:

0,3 доллара за 1 млн входных токенов;

2,5 доллара за 1 млн выходных токенов.

Разработчики смогут выбирать уровень рассуждений модели. Минимальный режим подойдёт для простых массовых операций, а более высокий — для многоэтапных задач и работы в составе ИИ-агентов.

Gemini 3.5 Flash Cyber

Gemini 3.5 Flash Cyber стала первой специализированной моделью новой линейки. Она построена на основе Gemini 3.5 Flash и дополнительно обучена искать, проверять и устранять уязвимости в программном обеспечении.

Модель работает внутри системы CodeMender. В ней несколько ИИ-агентов параллельно анализируют код, проверяют выводы друг друга и формируют единый отчёт с найденными проблемами и предложенными исправлениями.

В тесте CyberGym модель показала результат 83,2% при использовании до пяти последовательных вызовов. Google рассчитывает, что невысокая стоимость позволит запускать модель несколько раз и проверять больше участков кода.

Свободного доступа к Gemini 3.5 Flash Cyber пока не будет. Из-за возможности двойного применения модель сначала предоставят государственным организациям и доверенным партнёрам в рамках ограниченной программы.

Где доступны новые модели

Gemini 3.6 Flash и Gemini 3.5 Flash-Lite уже доступны разработчикам через Gemini API в Google AI Studio и Android Studio. Gemini 3.6 Flash также появилась на платформе Google Antigravity.

Корпоративные клиенты смогут использовать модели через Gemini Enterprise. Для обычных пользователей обе версии постепенно появляются в приложении Gemini, а Gemini 3.5 Flash-Lite также добавят в поиск Google.

Gemini 3.5 Flash Cyber будет распространяться отдельно через CodeMender среди участников ограниченной программы.

Google также сообщила, что продолжает тестировать Gemini 3.5 Pro с партнёрами и выпустит модель после завершения подготовки. Одновременно команда начала обучение следующего поколения нейросетей — Gemini 4