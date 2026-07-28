Очереди до сентября: в Южной Корее закончились первые партии Samsung Galaxy Z Fold 8

Samsung столкнулась с нехваткой первых партий Galaxy Z Fold 8 в Южной Корее. Компания заранее увеличила объёмы производства примерно на 40%, однако спрос на новинку всё равно оказался выше прогнозов.

Запасы смартфона в фирменном интернет-магазине и у местных операторов практически исчерпаны. Покупателям некоторых конфигураций предлагают ждать поставку до второй половины августа, а в отдельных регионах сроки получения устройства уже перенесли на начало сентября.

Особенно быстро закончились эксклюзивные расцветки, доступные только через официальный магазин Samsung. Некоторые из них могут вернуться в продажу лишь в сентябре.

При этом более дорогой Galaxy Z Fold 8 Ultra подобного ажиотажа пока не вызвал. Запасов модели достаточно, чтобы покрыть стартовый спрос без заметных задержек.

Вероятно, покупателей привлёк новый форм-фактор обычного Galaxy Z Fold 8. Смартфон получил более широкий и компактный корпус, тогда как Ultra-версия сохранила привычную для серии вытянутую конструкцию.