Распродажа POCO 618 стартовала в России

Компания POCO следом за Xiaomi, объявила о старте распродажи POCO 618 в России. Распродажа под лозунгом «Именно то, что вам нужно» пройдёт до 21 июня.

Флагман 2021 года – POCO F3 – доступен за 29 990 / 32 990 рублей вместо 32 990 / 35 990 рублей за версии 6/128 ГБ и 8/256 ГБ, соответственно;

POCO X3 Pro продается по цене 20 990 / 23 990 рублей вместо 23 990 / 26 990 рублей за версии 6/128 ГБ и 8/256 ГБ, соответственно. Покупатели смартфона смогут приобрести Mi Smart Band 5 всего за 1 рубль;

POCO X3 NFC можно приобрести по цене 16 990 / 18 990 рублей вместо 19 990 / 21 990 рублей за версии 6/64 ГБ и 6/128 ГБ, соответственно, а также получить наушники Mi True Wireless Earbuds Basic 2 стоимостью 1 990 рублей всего за 1 рубль;

POCO M3 доступен всего за 11490 / 12490 рублей вместо 13490 / 14490 рублей за версии 4/64 ГБ и 4/128 ГБ, соответственно.

Специальные предложения на продукты компании будут действовать с 16 по 21 июня.

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