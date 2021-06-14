В России началась распродажа Xiaomi 618

Компания Xiaomi объявила о запуске традиционной распродажи Xiaomi 618 в России. Пользователи могут приобрести продукты по сниженным ценам, а также воспользоваться специальными предложениями при покупке.

Флагман Mi 11 доступен со скидкой 10 000 рублей (75 990 рублей вместо 85 990 рублей);

Новинка 2021 года – Redmi Note 10 – продается со скидкой 5 000 рублей (12 990 рублей вместо 17 990 рублей за версию 4/64 ГБ);

Redmi 9 можно приобрести по цене 9 490 рублей и 10 490 рублей вместо 11 990 и 13 990 рублей за версии 3/32 ГБ и 4/64 ГБ, соответственно, а также получить Mi True Wireless Earbuds Basic 2 стоимостью 1 990 рублей всего за 1 рубль;

Бюджетный Mi 11 Lite продается по цене 27 990 рублей вместо 30 990 рублей. Кроме того, покупатели смогут приобрести Mi Smart Band 5 всего за 1 рубль;

Redmi 9T доступен со скидкой 2 000 рублей (12 990 / 14 990 рублей вместо 14 990 / 16 990 рублей за версии 4/64 ГБ и 4/128 ГБ, соответственно);

Redmi 9C NFC можно приобрести со скидкой 1 500 рублей (8 490 / 9490 рублей вместо 9 990 / 10 990 за версии 2/32 ГБ и 3/64 ГБ).

Xiaomi 618 — это ежегодная распродажа Xiaomi, которая традиционно проходит в середине июня. Акция продлится с 16 по 21 июня.

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