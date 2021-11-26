По пути Apple: Xiaomi готовится упростить ремонт своих смартфонов

Похоже, на рынке смартфонов назревают крупные перемены. На минувшей неделе Apple запустила программу Self Service Repair, которая позволяет пользователям самим ремонтировать гаджеты. И вот теперь аналогичную программу анонсировали в Xiaomi.
Версия китайского гиганта называется Services Simplified, и это пока всё, что о ней известно. На данный момент подробностей о функционировании программы нет, но компания обещает рассказать больше в ближайшее время.
Пока что программа Services Simplified ориентирована на рынок Индии, но, скорее всего, со временем появится и в других странах. Однако пока что никаких конкретных сроков компания не называет. Скорее всего, в Индии это будет тест, а затем опыт перенесут на другие страны.
Комментарии