По пути Apple: Xiaomi готовится упростить ремонт своих смартфонов

Похоже, на рынке смартфонов назревают крупные перемены. На минувшей неделе Apple запустила программу Self Service Repair, которая позволяет пользователям самим ремонтировать гаджеты. И вот теперь аналогичную программу анонсировали в Xiaomi.

𝗪𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗲.

For us, it's always been about 𝗬𝗼𝘂

It's been about 𝗬𝗼𝘂𝗿 experience with us.

We've always strived to put 𝗬𝗼𝘂 first.

And now, we're taking things a notch higher, just for 𝗬𝗼𝘂.

𝗪𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗲.



Stay tuned! pic.twitter.com/dBkTbT9o9q — Xiaomi India (@XiaomiIndia) November 23, 2021

Версия китайского гиганта называется Services Simplified, и это пока всё, что о ней известно. На данный момент подробностей о функционировании программы нет, но компания обещает рассказать больше в ближайшее время.

Пока что программа Services Simplified ориентирована на рынок Индии, но, скорее всего, со временем появится и в других странах. Однако пока что никаких конкретных сроков компания не называет. Скорее всего, в Индии это будет тест, а затем опыт перенесут на другие страны.