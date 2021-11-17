Apple будет продавать запчасти для самостоятельного ремонта iPhone и Mac

Похоже, что компанию Apple «дожали» — там заявили, что с сегодняшнего дня будут продавать инструменты и запчасти всем желающим, чтобы пользователи могли сами ремонтировать некоторые iPhone и Mac.

Это ещё один шаг по либерализации «права на ремонт». В 2019 году Apple запустила программу для независимых сервисных служб и мастерских, где можно было покупать оригинальные запчасти и инструменты. В Купертино отметили, что в программе участвуют 2800 независимых мастерских в дополнение в 5000 авторизованных поставщиков услуг ремонта.

На новом этапе потребители смогут сами покупать запчасти и инструменты для ремонта iPhone и Mac. В интернет-магазине Apple уже доступны порядка 200 наименований, которые позволят решить основные проблемы с дисплеями, батареями и камерами смартфонов iPhone 12 и 13. А старые детали можно будет вернуть в apple и получить скидку.

Пока что программа рассчитана на США, где она запустится с будущего года, затем её расширят на другие страны.