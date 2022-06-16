PlayStation 5 получит «профессиональный» геймпад

Компания Sony в ближайшее время может выпустить профессиональный геймпад для PlayStation 5. Основными его пользователями должны стать требовательные геймеры и профессиональные киберспортсмены.

Сейчас джойстик разрабатывается под кодовым названием «Hunt», а в свободную продажу поступит под более простым и понятным наименованием – PS5 Pro Controller.

Сообщается, что геймпад получит изменённую конструкцию, которая позволит производить демонтаж аналоговых стиков и заменять любые компоненты. Также появятся клавиши-лепестки со специальными упорами для курков.

По слухам, презентация PS5 Pro Controller состоится в самое ближайшее время. Стоимость пока неизвестна.

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