Планшет OPPO Pad Air 2 показали на официальных рендерах — клон OnePlus

На следующей неделе OPPO проведёт мероприятие по случаю презентации новых продуктов включая планшет Pad Air 2, который сегодня показали на пресс-рендерах в двух цветовых решениях.

Изображениями поделился инсайдер evleaks. Судя по рендерам, OPPO Pad Air 2 будет выполнен в дизайне планшета OnePlus Pad Go, но предложит иные расцветки корпуса — серую и серебристую.

Что касается технических характеристик, ожидается, что планшет OPPO Pad Air 2 получит аналогичную начинку, как и OnePlus Pad Go подробнее о которой можно почитать в этом материале.

Презентация OPPO Pad Air 2 состоится 23 ноября.