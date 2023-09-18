OnePlus выпустит бюджетный планшет Pad Go с дисплеем 2.4K и 144 Гц

OnePlus раскрыла дизайн и некоторые ключевые детали своего нового бюджетного планшета Pad Go. Внешний вид устройства очень похож на стандартный Pad, но выполнен в более светлом оттенке зеленого с двухцветной отделкой.

Сам планшет сохраняет характерные черты бренда, такие как зеленый профиль и изогнутые края, которые делают его удобным в использовании. На задней стороне планшета присутствует яркая полоса у верхнего края.

OnePlus Pad Go OnePlus Pad

Главный операционный директор и президент OnePlus Киндер Лю рассказал, что разрешение планшета составляет 2.4K. Интересно, что это гораздо выше, чем у 11-дюймового iPad Pro 11, который предлагает частоту 120 Гц и разрешение 2388×1668. Также согласно слухам, Pad Go оснащен 11,6-дюймовым дисплеем с разрешением 2800×2000 пикселей с соотношением сторон 7:5 и частотой 144 Гц.

Устройство работает на оболочке OxygenOS, основанной на Android 13. Лю называет Pad Go «развлекательным планшетом среднего уровня», который предлагает «выдающееся визуальное качество без больших затрат».

OnePlus Pad Go также получит поддержку экосистемы, в частности синхронизацию медиафайлов с другими устройствами бренда, что сделает обмен файлами еще более удобным, а также передачу мультимедиа с помощью жеста перетаскивания.