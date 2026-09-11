Tuvio представил флагманскую линейку техники Prime

Бренд Tuvio представил линейку Prime, в которую вошли более 60 моделей бытовой техники в девяти категориях. Серия объединяет устройства бренда с расширенным набором функций.

В частности, в Prime вошли четыре индукционные варочные панели. Одна из моделей поддерживает Full Flex для объединения зон нагрева и определения размера посуды, а также управление через «Умный дом с Алисой». Еще две панели оснащены встроенными вытяжками.

Холодильники получили регулируемую зону с температурой от −20 до +5 °C, которую можно использовать как морозильное или холодильное отделение.

В посудомоечных машинах предусмотрены форсунки для бутылок и высоких стаканов, самоочищающийся фильтр и автодозировка моющего средства. У одной из моделей нижняя корзина может подниматься для более удобной загрузки.

Стиральные и стирально-сушильные машины также поддерживают автодозировку и оснащаются инверторными двигателями с прямым приводом.

Все устройства Prime получили общий дизайн-код и унифицированные обозначения режимов. В дальнейшем Tuvio планирует расширить серию, в том числе добавить духовые шкафы.