Анонс OnePlus Pad Go — первый доступный планшет компании

Компания OnePlus в Индии представила новый планшет Pad Go, который выполнен в схожем дизайне оригинального OnePlus Pad, но получил менее производительное «железо» и более низкий ценник.

Девайс оснащён 11,35-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1720 x 2408 точек и частотой обновления 90 Гц, тач 180 Гц, а максимальная яркость достигает до 400 нит, соотношение сторон составляет 7:5. В верхней части по центру экранной рамки размещена фронтальная камера на 8 Мп, главная камера оснащена аналогичным разрешением сенсора на 8 Мп и поддержкой записи видео в режиме 1080p/30 кадров в секунду.

За вычислительные возможности отвечает однокристальная система MediaTek Helio G99. На выбор пользователю доступны следующие конфигурации ОЗУ/ПЗУ: 8/128 и 8/256 Гб, есть поддержка карт памяти формата microSD до 1 ТБ.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 8000 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 33 Вт.

Из прочего, планшет получил Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, четыре стереодинамика, есть поддержка сетей 4G и GPS. Из коробки гаджет будет работать на операционной системе Android 13 с оболочкой OxygenOS 13.2, габариты устройства составляют: 255 × 188 × 6,9 мм, масса — 532 грамма.

Планшет OnePlus Pad Go дебютировал в Индии по следующим ценам:

(8/128 ГБ/Wi-Fi) — 19 999 индийских рупий (24 100 ₽)

(8/128 ГБ/LTE) — 21 999 индийских рупий (26 550 ₽)

(8/256 ГБ/LTE) — 23 999 индийских рупий (28 950 ₽)

Когда и по какой цене планшет появится на глобальном рынке, пока неизвестно.