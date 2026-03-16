Apple представила AirPods Max 2

Apple представила второе поколение полноразмерных наушников AirPods Max. Новая модель получила чип H2, который уже используется в AirPods Pro 2 и AirPods 4.

По словам компании, система активного шумоподавления стала примерно в 1,5 раза эффективнее. Она лучше справляется с фоновыми звуками в транспорте, включая самолёты и электрички.

Также была снижена задержка звука при беспроводном подключении. При использовании кабеля наушники поддерживают воспроизведение аудио в формате 24 бит с частотой 48 кГц.

Чип H2 добавил функции, которые ранее появлялись в других моделях AirPods. Среди них — «Адаптивное аудио» и «Распознавание разговора». Эти режимы автоматически регулируют громкость и уровень окружающих звуков в зависимости от ситуации.

Появился и режим «Изоляция голоса», улучшающий качество речи во время звонков. Кроме того, наушники поддерживают функцию «Живой перевод», однако для её работы требуется iPhone 15 Pro или новее, iOS 26 и актуальная версия приложения «Переводчик». В России эта функция пока недоступна.

Для взаимодействия с Siri можно использовать жесты головы. Например, кивок позволяет принять вызов, а отрицательное движение головой — отклонить уведомление.

AirPods Max 2 будут доступны в пяти цветах: чёрном, золотистом, блёкло-лавандовом, серо-голубом и медно-персиковом. Предзаказы откроются 25 марта, а продажи начнутся в начале апреля 2026 года. Цена устройства составляет 549 долларов — около 44 тысяч рублей по курсу ЦБ на 16 марта.