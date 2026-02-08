Bloomberg: Apple выпустит iPhone 17e, обновлённые iPad и iPad Air в ближайшие недели | The GEEK
close
Новости

Bloomberg: Apple выпустит iPhone 17e, обновлённые iPad и iPad Air в ближайшие недели

Марк Гурман рассказал о планах Apple на начало 2026 года.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 20:37

Apple планирует начать 2026 год с выпуска сразу нескольких новых продуктов. Анонсы ожидаются уже в ближайшие недели. Об этом рассказал журналист Bloomberg Марк Гурман.

Одной из главных новинок станет iPhone 17e, который придёт на смену модели iPhone 16e. Смартфон получит новый процессор A19, как у основной линейки iPhone 17, поддержку MagSafe, а также модем C1X и чип N1. При этом цена останется прежней — $599.

Также Apple готовит обновление линейки iPad. Речь идёт о базовом iPad 12-го поколения и iPad Air 8. Существенных изменений во внешнем виде не будет — основное обновление коснётся «начинки». Базовый iPad получит процессор A18, а iPad Air — M4. Оба устройства будут поддерживать функции Apple Intelligence.

Позже в этом году компания представит новые компьютеры Mac. Ожидаются обновлённые MacBook Pro с экранами 14 и 16 дюймов на М5 Pro и M5 Max, а также MacBook Air на M5. Кроме того, Apple планирует выпустить новые версии Mac Studio, обновлённый монитор Studio Display, который внешне почти не изменится, и Mac mini.

Главным событием может стать бюджетный MacBook. Он получит экран меньше 13 дюймов и процессор уровня iPhone. Ожидается, что модель станет доступной точкой входа в экосистему Mac и будет востребована как в корпоративном сегменте, так и на развивающихся рынках.

id·219109·20260208_2049
Apple скоро анонсирует iOS 26.4 с обновлённой Siri
Xiaomi случайно раскрыла дизайн и цены смартфонов POCO X8 Pro
Продажи складного HUAWEI Mate X7 и наушников FreeClip 2 стартовали в России
Фотонабор для Vivo X300 Pro начали официально продавать в России
Смартфон Xiaomi едва не устроил пожар в российском общежитии
Samsung прекратила поддержку смартфонов Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra
iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 признали самыми автономными смартфонами 2025 года
iQOO выпустила флагман iQOO 15 Ultra с батареей 7400 мА·ч и Snapdragon 8 Elite
Компактный iQOO 15R готовят к релизу: раскрыта ёмкость аккумулятора
OnePlus 16 может стать самым мощным смартфоном бренда
Обзор HUAWEI Watch GT 5
Названы самые популярные смарт-часы в России в 2025 году — и это не Apple Watch
Apple перестала подписывать iOS 26.2 — откатиться больше нельзя
Apple обновила старые iPhone, Mac и Apple Watch
Из Apple уволились ключевые специалисты по ИИ — среди них руководитель подразделения Siri
Планшет HUAWEI MatePad 11,5 S с бумажным экраном PaperMatte появился в России
Apple повысит цены в российском App Store из-за роста НДС до 22%
Xiaomi выпустила планшет в стиле Гарри Поттера
Как я сменил дорогие AirPods Pro на доступные Nothing Ear (a) — и ни разу не пожалел
Apple и Samsung доминируют: топ-10 самых продаваемых смартфонов 2025 года
iWork по подписке: Apple закрыла новые функции без оплаты

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Baseus Inspire XP1: топовый звук от Bose или просто маркетинг?

    Обзоры

  2. Обзор монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: будущее 3D без очков или дорогой эксперимент?

    Обзоры

  3. Обзор UGREEN MagFlow PB773: повербанк для iPhone, который почти заменяет розетку

    Обзоры

  4. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры

  5. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  6. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры
Смотреть все обзоры