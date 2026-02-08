Bloomberg: Apple выпустит iPhone 17e, обновлённые iPad и iPad Air в ближайшие недели

Apple планирует начать 2026 год с выпуска сразу нескольких новых продуктов. Анонсы ожидаются уже в ближайшие недели. Об этом рассказал журналист Bloomberg Марк Гурман.

Одной из главных новинок станет iPhone 17e, который придёт на смену модели iPhone 16e. Смартфон получит новый процессор A19, как у основной линейки iPhone 17, поддержку MagSafe, а также модем C1X и чип N1. При этом цена останется прежней — $599.

Также Apple готовит обновление линейки iPad. Речь идёт о базовом iPad 12-го поколения и iPad Air 8. Существенных изменений во внешнем виде не будет — основное обновление коснётся «начинки». Базовый iPad получит процессор A18, а iPad Air — M4. Оба устройства будут поддерживать функции Apple Intelligence.

Позже в этом году компания представит новые компьютеры Mac. Ожидаются обновлённые MacBook Pro с экранами 14 и 16 дюймов на М5 Pro и M5 Max, а также MacBook Air на M5. Кроме того, Apple планирует выпустить новые версии Mac Studio, обновлённый монитор Studio Display, который внешне почти не изменится, и Mac mini.

Главным событием может стать бюджетный MacBook. Он получит экран меньше 13 дюймов и процессор уровня iPhone. Ожидается, что модель станет доступной точкой входа в экосистему Mac и будет востребована как в корпоративном сегменте, так и на развивающихся рынках.