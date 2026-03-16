Тайна Бэнкси может быть раскрыта: Reuters назвало имя художника | The GEEK
Тайна Бэнкси может быть раскрыта: Reuters назвало имя художника

Агентство Reuters опубликовало результаты расследования, в котором попыталось установить личность художника Бэнкси.
Редакция The GEEK сегодня в 09:53

Журналисты Reuters заявили, что смогли установить возможную личность художника Бэнкси, одного из самых известных и при этом анонимных граффити-авторов современности. По их данным, под этим псевдонимом может скрываться британский художник Робин Ганнингем.

Согласно расследованию агентства, в 2008 году он якобы сменил имя на Дэвид Джонс — одно из самых распространённых в Великобритании. Такой шаг мог быть связан с желанием сохранить анонимность.

В ходе расследования журналисты изучили множество источников. Были проанализированы поездки художника, а также старые документы, включая полицейские отчёты из США и судебные материалы.

Предполагаемый Бэнкси без маски 20 лет назад и сейчас

Кроме того, Reuters опросило более десятка людей из арт-среды и знакомых художника. Никто из них напрямую не подтвердил личность Бэнкси, однако многие поделились деталями его биографии и карьеры. Сопоставив эти данные, журналисты пришли к выводу, что наиболее вероятным кандидатом является именно Робин Ганнингем.

Также отмечается, что Бэнкси связан с компанией Pest Control Office. Она занимается аутентификацией его работ и контролирует продажи произведений художника.

При этом Reuters решило не публиковать найденные документы с личными данными предполагаемого автора, чтобы не раскрывать его адрес и другую частную информацию.

Официального подтверждения личности Бэнкси по-прежнему нет.

Читайте также
Госдума разрешила Росфинмониторингу получать данные о переводах по картам «Мир» и через СБП
Мир

Госдума разрешила Росфинмониторингу получать данные о переводах по картам «Мир» и через СБП

Ведомство сможет получать информацию о переводах, проведённых через данные сервисы.
Куба пригрозила закрытием отелям, которые не принимают карты «Мир»
Куба

Куба пригрозила закрытием отелям, которые не принимают карты «Мир»

Россияне ставят рекорды по турпотоку, и власти Кубы требуют, чтобы карты «Мир» принимали везде.
Прощай, Apple Pay: НСПК представила технологию бесконтактной оплаты для iPhone
Apple

Прощай, Apple Pay: НСПК представила технологию бесконтактной оплаты для iPhone

Apple и Google не смогут ограничить её работу
Карты «Мир» отключили от Samsung Pay
Samsung Pay

Карты «Мир» отключили от Samsung Pay

С 3 апреля добавить и использовать карты платежной...

