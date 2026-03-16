Тайна Бэнкси может быть раскрыта: Reuters назвало имя художника

Журналисты Reuters заявили, что смогли установить возможную личность художника Бэнкси, одного из самых известных и при этом анонимных граффити-авторов современности. По их данным, под этим псевдонимом может скрываться британский художник Робин Ганнингем.
Согласно расследованию агентства, в 2008 году он якобы сменил имя на Дэвид Джонс — одно из самых распространённых в Великобритании. Такой шаг мог быть связан с желанием сохранить анонимность.
В ходе расследования журналисты изучили множество источников. Были проанализированы поездки художника, а также старые документы, включая полицейские отчёты из США и судебные материалы.
Кроме того, Reuters опросило более десятка людей из арт-среды и знакомых художника. Никто из них напрямую не подтвердил личность Бэнкси, однако многие поделились деталями его биографии и карьеры. Сопоставив эти данные, журналисты пришли к выводу, что наиболее вероятным кандидатом является именно Робин Ганнингем.
Также отмечается, что Бэнкси связан с компанией Pest Control Office. Она занимается аутентификацией его работ и контролирует продажи произведений художника.
При этом Reuters решило не публиковать найденные документы с личными данными предполагаемого автора, чтобы не раскрывать его адрес и другую частную информацию.
Официального подтверждения личности Бэнкси по-прежнему нет.
