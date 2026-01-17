MAIBENBEN выпустила свой первый планшет PAD 5 в России | The GEEK
MAIBENBEN выпустила свой первый планшет PAD 5 в России

Новинка выполнена в металлическом корпусе, оснащена безопасным 10,95-дюймовым экраном, батареей 8000 мАч и поддержкой SIM-карт.
Редакция The GEEK сегодня в 08:00

Компания MAIBENBEN представила в России свой первый планшет — MAIBENBEN PAD 5. Новинка ориентирована на повседневное использование: просмотр видео и фильмов, чтение, веб-сёрфинг и игры.

Планшет оснащён 10,95-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2K, частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 350 нит. Специальное покрытие снижает уровень синего света, уменьшая нагрузку на глаза при длительном использовании.

«Сердцем» планшета стал проверенный временем процессор MediaTek Helio G99. Его дополняет 8 ГБ оперативной памяти и хранилище на 128/256 ГБ с поддержкой microSD. «Из коробки» устройство работает на базе Android 15.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Планшет выполнен металлическом корпусе, весит 499 г, габариты — 258,96×164,76×7,8 мм. Он также получил четыре динамика, основную камеру на 8 Мп и фронталку на 8 Мп.

MAIBENBEN PAD 5 уже доступен для покупки по цене от 14 999 рублей. На выбор есть модели только с Wi-Fi, либо с поддержкой SIM-карт.

