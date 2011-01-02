Первые рендеры Moto G10 Play

Недавно появившиеся в сети рендеры Moto G10 Play дают нам возможность впервые взглянуть на смартфон. Как нам известно, модель Мото G9 Play появилась всего несколько месяцев назад, но уже сейчас мы получаем возможность взглянуть на устройство, которое, как говорят, станет преемником. Согласно изображениям Moto G10 Play, разработчики Lenovo, обновили переднюю панель, оставив заднюю часть практически без изменений.

Источником утечки является Стив Хеммерстоффер, широко известный как OnLeaks, именно он опубликовал рендеры вместе с некоторыми другими подробностями. Кстати, официально подтвердить название смартфона нельзя, но известен его кодовый номер – XT-2117, поэтому не факт, что перед нами именно Moto G10 Play.

У смартфона появилось отверстие в верхнем левом углу экрана, в отличие от Moto G9 Play, у которого наблюдалась капелька посредине. Экран представляет собой 6,5-дюймовую панель с небольшими рамками по периметру. Сзади по центру находится модуль с тремя камерами и светодиодной вспышкой. Под ними мы видим логотип Motorola.