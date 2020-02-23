Опубликованы новые изображения Oppo Find X2 и Find X2 Pro

Индийский инсайдер Ишан Агарвал опубликовал официальное изображение Oppo Find X2 и Find X2 Pro. На них видно, что модель постарше получит перископный модуль, а базовая — нет. Внешне отличия между гаджетами на этом заканчиваются.

На изображении смартфоны показаны с чёрными корпусами, врезанными фронтальными камерами и дисплеями почти без рамок. Достаточно стандартный и типичный дизайн.

Ожидается, что оба устройства получат процессор Snapdragon 865. Про Oppo Find X2 известно намного больше, чем о Pro-версии. Find X2 оснастят дисплеем с возможностью обновления частоты экрана в 120 Гц при разрешении 3К. Также новинка будет поддерживать 65-ваттную быструю проводную и 30-ваттную беспроводную зарядки.

Oppo может представить свои флагманы 6 марта. Ранее Oppo Find X2 появлялся на рендерах, посмотреть можно тут.