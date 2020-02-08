Появились официальные рендеры Oppo Find X2

Известный инсайдер AndroidSaint опубликовал официальные рендеры будущего флагмана Oppo Find X2.

Ожидается, что новинку оснастят экраном, который будет работать в максимальном разрешение 3K и частотой обновления картинки 120 Гц.

Также, известно что Find X2 будет основан на процессоре Snapdragon 865 и получит до 12 Гб оперативной памяти, поддержку быстрой 65-ваттной и 30-ваттной беспроводной зарядки.

Презентацию смартфона Oppo перенесла на 6 марта.