Появились официальные рендеры Oppo Find X2
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Новости

Появились официальные рендеры Oppo Find X2

Известный инсайдер AndroidSaint опубликовал официальные рендеры будущего флагмана Oppo Find X2.

Ожидается, что новинку оснастят экраном, который будет работать в максимальном разрешение 3K и частотой обновления картинки 120 Гц.

  • Oppo Find X2 1
  • Oppo Find X2 2
  • Oppo Find X2 5

Также, известно что Find X2 будет основан на процессоре Snapdragon 865 и получит до 12 Гб оперативной памяти, поддержку быстрой 65-ваттной и 30-ваттной беспроводной зарядки.

  • Oppo Find X2
  • Oppo Find X2 3

Презентацию смартфона Oppo перенесла на 6 марта.

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