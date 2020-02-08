Появились официальные рендеры Oppo Find X2

Известный инсайдер AndroidSaint опубликовал официальные рендеры будущего флагмана Oppo Find X2.
Ожидается, что новинку оснастят экраном, который будет работать в максимальном разрешение 3K и частотой обновления картинки 120 Гц.
Также, известно что Find X2 будет основан на процессоре Snapdragon 865 и получит до 12 Гб оперативной памяти, поддержку быстрой 65-ваттной и 30-ваттной беспроводной зарядки.
Презентацию смартфона Oppo перенесла на 6 марта.
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