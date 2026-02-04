iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 признали самыми автономными смартфонами 2025 года

По итогам тестов издания Cnet самыми «долгоиграющими» смартфонами 2025 года стали iPhone 17 Pro Max и базовый iPhone 17. Эти модели показали лучшее время работы без подзарядки среди 35 устройств, участвовавших в испытаниях.

Результат Apple особенно примечателен, так как компания до сих пор не использует современные кремниево-углеродные аккумуляторы. Несмотря на это, именно iPhone оказались лидерами по автономности.

Второе место в рейтинге вместе с iPhone 17 занял OnePlus 15. Смартфон оснащён кремниево-углеродной батареей ёмкостью 7300 мАч. Далее в списке расположились Poco F7 Ultra с аккумулятором на 5600 мАч и iPhone 17 Pro (4252 мАч).

Также в топ вошли смартфоны Motorola Edge 2025 (5200 мАч), Motorola Moto G Styles 2025 (5000 мАч), OnePlus 13R (6000 мАч) и OnePlus 15R (7400 мАч).