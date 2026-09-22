Представлены субфлагманские смартфоны OPPO Find X10 и Find X10 E
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Представлены субфлагманские смартфоны OPPO Find X10 и Find X10 E

Лёгкий апгрейд прошлого покаления OPPO Find X9 и Find X9s Pro.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 20:27
Представлены субфлагманские смартфоны OPPO Find X10 и Find X10 E

Сегодня в Китае состоялась презентация флагманского камерофона OPPO Find X10 Pro Max, а вмести с ним дебютировали субфлагманы OPPO Find X10 и Find X10 E. Новинки выполнены в дизайне своих предшественников OPPO Find X9 и Find X9s Pro, но получили слегка улучшенные технические характеристики.

OPPO Find X10
Старшая модель оснащена 6,59-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2768 х 1272 точек и адаптивной частотой обновления от 1 до 144 Гц, тач на 240 Гц, максимальная яркость достигает до 2000 нит, а частота ШИМ составляет 3840 Гц. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 50-мегапиксилей Samsung JN5 с диафрагмой f/2.0 и автофокусом.

Основной модуль камер состоит из четырёх сенсоров, из которых:

  • Главный на 200 Мп Samsung HPE, 1/1.4″, f/1.6, OIS, 23 мм;
  • Ширик на 50 Мп с углом захвата 120 гр и автофокусом, f/2.0, 15 мм;
  • Перископ на 200 Мп Samsung HP5 с оптическим зумом 2.8х, 1/1.56″, f/2.6, OIS, 65 мм;
  • Датчик цветокоррекции Danxia.

За вычислительные возможности отвечает однокристальная система MediaTek Dimensity 9600M, которая работает в паре с высокоскоростной оперативной памятью стандарта LPDDR5X и быстрым хранилищем типа UFS 4.1.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 8000 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 80 Вт по проводу и 50-ватной беспроводной.

OPPO Find X10 E
Младшая модель оснащена 6,59-дюймовым LTPS OLED-дисплеем с разрешением 2760 х 1256 точек и частотой обновления до 120 Гц, тач на 240 Гц, максимальная яркость достигает до 1800 нит, а частота ШИМ составляет 3840 Гц. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 32-мегапикселя с диафрагмой f/2.4.

Основной модуль камер состоит из трёх сенсоров, из которых:

  • Главный на 50 Мп размером 1/1.4″, f/1.6, OIS, 23 мм;
  • Ширик на 50 Мп с углом захвата 120 гр и автофокусом, f/2.0, 15 мм;
  • Перископ на 200 Мп с оптическим зумом 3.2х, 1/1.95″, f/2.6, OIS, 73 мм.

За вычислительные возможности отвечает однокристальная система MediaTek Dimensity 9500s, которая работает в паре с высокоскоростной оперативной памятью стандарта LPDDR5X и быстрым хранилищем типа UFS 4.1.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 7025 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 80 Вт по проводу и 50-ватной беспроводной.

Все остальные ключевые технические характеристики в обеих версиях смартфонов, идентичны. Из прочего, новинки получили Wi-Fi 7, Bluetooth 6.2, 5G, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, стереодинамики, встроенный в дисплей ультразвуковой сканер отпечатка пальца, влагозащиту по стандарту IP69, ИК-порт и разъём USB-C. Из коробки гаджеты будут работать на операционной системе Android 17 с оболочкой ColorOS 17.

В Китае смартфоны поступят в продажу 24 сентября по следующим ценам:

  • OPPO Find X10 E (12/256 ГБ) — 4999 юаней (62 905 ₽)
  • OPPO Find X10 E (16/512 ГБ) — 5499 юаней (69 196 ₽)
  • OPPO Find X10 (12/256 ГБ) — 5499 юаней (69 196 ₽)
  • OPPO Find X10 (12/512 ГБ) — 5999 юаней (75 488 ₽)
  • OPPO Find X10 (16/512 ГБ) — 6499 юаней (81 782 ₽)
  • OPPO Find X10 (16/1024 ГБ) — 7499 юаней (94 365 ₽)
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