Google Pixel 10 научили обмениваться файлами с iPhone через AirDrop

Функцию обещают распространить на другие Android-смартфоны.
Редакция The GEEK сегодня в 11:29

Google обновила функцию Quick Share и теперь владельцы Android-устройств могут обмениваться файлами через AirDrop с iPhone, iPad и Mac. Об этом компания рассказала на официальном сайте.

Функция использует прямое одноранговое подключение без серверов. Google реализовала обмен файлами самостоятельно, используя реверс-инжиниринг: Android-смартфоны «убеждают» устройства Apple, что связь идет с другим Apple-устройством.

Для начала обмена на устройстве Apple нужно включить AirDrop в режим «Всем на 10 минут». Пока функция работает только на Pixel 10, но Google планирует распространить ее на другие Android-смартфоны.

