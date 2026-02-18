Google Pixel 9 теперь могут обмениваться файлами с iPhone через AirDrop | The GEEK
Google Pixel 9 теперь могут обмениваться файлами с iPhone через AirDrop

Функция Quick Share вышла за пределы серии Pixel 10.
Редакция The GEEK сегодня в 12:10

В конце 2025 года компания Google обновила функцию Quick Share, позволив владельцам Pixel 10 обмениваться файлами с iPhone, iPad и Mac через AirDrop.

Теперь функция стала доступна и для владельцев Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL и Pixel 9 Pro Fold. Младший Pixel 9a пока не поддерживает новую возможность, и неизвестно, получит ли ее вообще.

В начале февраля Google также объявила о планах расширить совместимость Android с AirDrop на большее число устройств за пределами линейки Pixel. Компания уже сотрудничает с партнерами, чтобы сделать функцию доступной на других Android-смартфонах.

