Google Pixel 9 теперь могут обмениваться файлами с iPhone через AirDrop

В конце 2025 года компания Google обновила функцию Quick Share, позволив владельцам Pixel 10 обмениваться файлами с iPhone, iPad и Mac через AirDrop.

Теперь функция стала доступна и для владельцев Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL и Pixel 9 Pro Fold. Младший Pixel 9a пока не поддерживает новую возможность, и неизвестно, получит ли ее вообще.

В начале февраля Google также объявила о планах расширить совместимость Android с AirDrop на большее число устройств за пределами линейки Pixel. Компания уже сотрудничает с партнерами, чтобы сделать функцию доступной на других Android-смартфонах.