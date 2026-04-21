OPPO представила Find X9 Ultra — топовый смартфон с камерами Hasselblad

В Китае представили новый флагманский камерофон OPPO Find X9 Ultra. Главный акцент сделан не только на мощном «железе», но и на качественной фотосъемке, а также дизайнев в стиле классических камер Hasselblad.

Ключевой особенностью новинки стала система камер Hasselblad нового поколения:

Основная камера — 200 Мп, сенсор Sony LYTIA 901, 1/1.12”, f/1.5;

Портретный телеобъектив — 200 Мп, 1/1.28”, f/2.2, 3-кратный оптический зум;

Телеобъектив — 50 Мп, f/3.5, 10-кратный оптический зум, перископическая архитектура с пятью призмами;

Ультраширокоугольная камера — 50 Мп.

Кроме того, Find X9 Ultra получил набор профессиональных аксессуаров Hasselblad Earth Explorer Kit. Он включает специальный чехол с двухступенчатой кнопкой спуска затвора и колесиком зума, телеконвертер с 16 линзами в металлическом корпусе, который крепится прямо к 50-Мп телеобъективу, обеспечивая фокусное расстояние 300 мм и 13-кратный оптический зум.

Фотофлагман оснащен 6,82-дюймовым 2K ProXDR-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и яркостью 1-3600 нит. В основе устройства лежит флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Аккумулятор емкостью 7050 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную — 50 Вт.

Дизайн смартфона вдохновлен камерой Hasselblad X2D. Заднюю панель версии «Глубокий янтарь» (Tundra Umber) выполнили из экокожи, а «Оранжевая терракота» (Canyon Orange) — из авиационного волокна.

Корпус смартфона защищен по стандартам IP66, IP68 и IP69, что обеспечивает устойчивость к воде, пыли и экстремальным условиям съемки. Работает устройство на новой оболочке ColorOS 16 с глубокой интеграцией ИИ-функций.