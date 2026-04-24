Представлен Infinix GT 50 Pro — доступный игровой смартфон с жидкостным охлаждением

Мощная система охлаждения, большой экран, аккумулятор 6500 мАч, беспроводная обходная зарядка и игровые триггеры.
Infinix представила новый игровой смартфон GT 50 Pro. Одной из особенностей устройства стала продвинутая система охлаждения из нескольких элементов: жидкостное, паровая камера 7700 кв. мм и графитовые слои 25 000 кв. мм.

Infinix GT 50 Pro оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2644×1208 пикселей и частотой обновления 30-144 Гц. Пиковая яркость достигает 4500 нит и заявленная частота ШИМ — 2304 Гц.

Аппаратной основой стал 8-ядерный чипсет MediaTek Dimensity 8400, изготовленный по 4-нм техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-A725 (3250 МГц), 3 ядра Cortex-A725 (3000 МГц) и 4 ядра Cortex-A725 (2100 МГц). Процессор дополняет 12 ГБ ОЗУ (LPDDR5X) и накопитель на 256/512 ГБ (UFS 4.1). Кроме того, есть чип Infinix N1, улучшающий работу антенн.

Основная камера двойная: 50-Мп модуль с оптической стабилизацией и 8-Мп широкоугольный сенсор. Фронтальная камера — на 13 Мп. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Еще одной фишкой стало MagCharge Cooler 2.0 — первое в отрасли беспроводное зарядное устройство с режимом обходной зарядки. Аксессуар предусматривает подачу питания 15 Вт напрямую на материнскую плату, минуя аккумулятор. Для дополнительного охлаждения в него встроен кулер.

Как и положено игровому устройству, GT 50 Pro получил два сенсорных триггера. Они распознают не только обычные нажатия, но и удержания и свайпы, что расширяет возможности управления в мобильных играх.

Infinix GT 50 Pro поступит в продажу 25 апреля по цене от $376 (~28 300 рублей).

