OPPO Find X9 Ultra получил дату выхода на глобальный рынок

Одной из фишек нового фотофлагмана станет 10-кратный оптический зум.
Редакция The GEEK сегодня в 07:00

OPPO объявила дату глобальной презентации своего фотофлагмана — OPPO Find X9 Ultra. Одной из особенностей новинки станет уникальный перископ с 10-кратным оптическим зумом.

«Мы представляем 50 Мп телеобъектив Hasselblad, который обеспечивает настоящий 10х оптический зум и впервые на рынке — 20х увеличение с сохранением оптического качества. Мы буквально расширяем границы возможностей зума в смартфонах»,

— Пит Лау, старший вице-президент и директор по продукту OPPO.

Чтобы реализовать 10-кратное оптическое приближение в компактном форм-факторе, OPPO разработала перископическую систему Quintuple Prism Reflection. В этой конструкции свет проходит через пять последовательных отражений. Это позволяет соблюсти физические требования к 10-кратному зуму и сократить длину модуля камеры примерно на 30%. Благодаря этому объектив удалось встроить без увеличения толщины корпуса.

Дополняет решение фирменная архитектура Pristine Optical Path. Призма состоит из трех высокоточных элементов. Между ними размещены диафрагма нанометрового масштаба и специальная воздушная капсула. Такая конструкция снижает оптические искажения и обеспечивает более чистый световой поток на сенсоре, повышая детализацию и точность цветопередачи.

Для компенсации дрожания при съемке с 10-кратным зумом компания внедрила систему оптической стабилизации Sensor Shift с увеличенным диапазоном.

Все подробности об OPPO Find X9 Ultra будут раскрыты на презентации 21 апреля 2026 года.

id·222983·20260330_1933
