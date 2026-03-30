Более 10 смартфонов Samsung теперь могут обмениваться файлами с iPhone через AirDrop

На прошлой неделе Samsung выпустила обновление для линейки Galaxy S26, добавив в Quick Share поддержку обмена файлами через AirDrop с iPhone, iPad и Mac. Теперь, как сообщает портал Sammobile, функция стала доступна более чем на 10 устройствах компании.

Обновление получили владельцы следующих моделей:

Серия Samsung Galaxy S25;

Серия Samsung Galaxy S24;

Серия Samsung Galaxy S23;

Серия Samsung Galaxy S22;

Samsung Galaxy Z Fold 7.

Вошли ли в список Galaxy S25 Edge и устройства линейки FE, пока не уточняется.

Отметим, что расширение функциональности происходит не через полноценное обновление прошивки, а посредством модульного апдейта Quick Share.

Однако есть нюанс, функция пока работает нестабильно. У части пользователей опция вовсе не отображается, у других — появляется, но устройства не обнаруживаются. Некоторые пользователи отмечают, что пункт становится доступным после дополнительного обновления прошивки смартфона, а также обновления Google Play System и Google Play Services.

В настоящее время Quick Share также поддерживают смартфоны серий Google Pixel 10 и Pixel 9. В начале февраля Google также объявила о планах расширить совместимость Android с AirDrop на большее число устройств за пределами линейки Pixel. Компания уже сотрудничает с партнерами, чтобы сделать функцию доступной на других Android-смартфонах.