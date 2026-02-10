В России создадут IMEI-базу мобильных устройств и привяжут к ней SIM-карты | The GEEK
close
Новости

В России создадут IMEI-базу мобильных устройств и привяжут к ней SIM-карты

Новый законопроект предполагает создание реестра всех ввозимых мобильных устройств.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 18:29

Госдума приняла в первом чтении пакет поправок к законодательству, направленных на усиление борьбы с мошенничеством. Одним из ключевых нововведений станет создание единой базы IMEI мобильных устройств.

Согласно законопроекту, в России появится реестр ввозимых мобильных устройств, идентифицируемых по IMEI. Операторы связи смогут оказывать услуги только тем устройствам, которые внесены в этот реестр.

Также при оформлении SIM-карты оператор будет обязан указывать IMEI устройства в договоре и привязывать SIM-карту к конкретному аппарату. Использование одной и той же SIM-карты в другом устройстве будет запрещено.

Помимо этого, документ предусматривает ряд дополнительных изменений. На портале «Госуслуги» появится тревожная кнопка для граждан, подозревающих попытку мошенничества. Сигнал будет автоматически передаваться в систему «Антифрод» для проверки.

Также вводится ограничение на количество банковских карт — не более 20 на одного гражданина, при этом в одном банке можно будет оформить максимум пять карт. Восстановление доступа к «Госуслугам» станет возможным только через мессенджер Max, банки, МФЦ, биометрию или усиленную электронную подпись.

Отдельный блок поправок касается связи: операторы будут обязаны маркировать международные входящие звонки и блокировать их при отсутствии согласия абонента.

Поправки пока не вступили в силу. Законопроекту предстоит пройти второе и третье чтения, рассмотрение в Совете Федерации и подписание президентом.

id·219262·20260210_1829
Роскомнадзор подтвердил ограничение работы Telegram в России
РБК: Роскомнадзор начал замедлять Telegram в России
Пользователи Telegram в России второй день жалуются на сбои
Смартфон Xiaomi едва не устроил пожар в российском общежитии
Белый список сайтов
Белый список сайтов в России. Полный перечень доступных сервисов
Банкам ужесточили условия попадания в «белый список» сайтов
Apple повысит цены в российском App Store из-за роста НДС до 22%
«Википедию» могут частично заблокировать в России
ФСБ разрешат отключать в России интернет и мобильную связь
Госдума: Telegram могут заблокировать в России к сентябрю 2026 года

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Три месяца с Whoop 5.0: рабочий инструмент или переоценённый гаджет с подпиской?

    Обзоры

  2. Обзор Baseus Inspire XP1: топовый звук от Bose или просто маркетинг?

    Обзоры

  3. Обзор монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: будущее 3D без очков или дорогой эксперимент?

    Обзоры

  4. Обзор UGREEN MagFlow PB773: повербанк для iPhone, который почти заменяет розетку

    Обзоры

  5. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры

  6. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры
Смотреть все обзоры