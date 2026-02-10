В России создадут IMEI-базу мобильных устройств и привяжут к ней SIM-карты

Госдума приняла в первом чтении пакет поправок к законодательству, направленных на усиление борьбы с мошенничеством. Одним из ключевых нововведений станет создание единой базы IMEI мобильных устройств.

Согласно законопроекту, в России появится реестр ввозимых мобильных устройств, идентифицируемых по IMEI. Операторы связи смогут оказывать услуги только тем устройствам, которые внесены в этот реестр.

Также при оформлении SIM-карты оператор будет обязан указывать IMEI устройства в договоре и привязывать SIM-карту к конкретному аппарату. Использование одной и той же SIM-карты в другом устройстве будет запрещено.

Помимо этого, документ предусматривает ряд дополнительных изменений. На портале «Госуслуги» появится тревожная кнопка для граждан, подозревающих попытку мошенничества. Сигнал будет автоматически передаваться в систему «Антифрод» для проверки.

Также вводится ограничение на количество банковских карт — не более 20 на одного гражданина, при этом в одном банке можно будет оформить максимум пять карт. Восстановление доступа к «Госуслугам» станет возможным только через мессенджер Max, банки, МФЦ, биометрию или усиленную электронную подпись.

Отдельный блок поправок касается связи: операторы будут обязаны маркировать международные входящие звонки и блокировать их при отсутствии согласия абонента.

Поправки пока не вступили в силу. Законопроекту предстоит пройти второе и третье чтения, рассмотрение в Совете Федерации и подписание президентом.