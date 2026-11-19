Нидерландское управление по защите персональных данных (AP) призвало потребителей пока отказаться от покупки умных очков с искусственным интеллектом. Причиной стали результаты исследования шести моделей, продающихся в стране.

Самый тревожный случай произошёл во время имитации экстренной ситуации. Пользователь попросил очки помочь с сердечно-лёгочной реанимацией. Устройство несколько раз сообщило, что скорая помощь уже едет, хотя никакого вызова не было.

Исследователи обнаружили и другие проблемы. Некоторые очки неправильно интерпретировали инструкции к лекарствам и предупреждения о безопасности детских игрушек. Кроме того, в нескольких моделях выявили уязвимости, позволяющие посторонним подключаться к устройствам, получать доступ к записям и даже управлять камерой.

Регулятор считает, что подобные устройства представляют угрозу не только для приватности, но и для безопасности людей. При этом речь идёт о рекомендации, а не об официальном запрете продаж.

Названия шести протестированных моделей ведомство не раскрыло.