OnePlus выпустила свои первые смарт-часы OnePlus Watch

Вместе с флагманскими смартфонами серии OnePlus 9 были анонсированы первые смарт-часы OnePlus под простым названием OnePlus Watch. Устройство получило защищенный корпус по стандарту IP68 и поддержку быстрой зарядки по технологии Warp Charge.

Размер корпуса составляет 46 мм с 1.39-дюймовым AMOLED-дисплеем, который прикрытым 2.5D-стеклом. Сам гаджет крепится на силиконовый гипоаллергенный ремешок. Также благодаря защите корпуса, часы способны выдержать душ и небольшое погружение в воду.

По функционалу они умеют получать уведомления со смартфона, управлять воспроизводимой музыкой, отвечать на звонки с помощью встроенного микрофона, а также отслеживать различные показания во время сна. В часах заложено более 110 режимов тренировок, включая йогу, утреннюю зарядку, плавание и прочее.

Управление OnePlus Watch происходит с помощью собственной операционной системы OnePlus. Для хранения данных доступно 4 ГБ. Время автономной работы составляет до 14 дней, а зарядка полного аккумулятора займёт всего 20 минут.

Европейская стоимость OnePlus Watch составляет 159 евро (около 14 тысяч рублей.) В продаже новинка появится 14 апреля.