Представлены OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro с камерой от Hasselblad

Компания OnePlus официально представила две флагманские модели своих смартфонов – OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Оба устройства получили камеры от шведского производителя Hasselblad.

OnePlus 9 Pro оснащается основным модулем Sony IMX 789 и вспомогательным 50-мегапиксельным широкоугольным датчиком Sony IMX766. Остальные модули – монохром и 16 Мп для селфи. Для профессиональной настройки есть специальный режим под названием “Hasselblad Pro Mode”. Также новинка способна снимать видео в разрешении 8К с 30 FPS и 4K при 120 FPS.

OnePlus 9 Pro

Смартфон получил изогнутый 6,7 дюймов дисплей с разрешением Quad HD+ и частотой обновлений 120 Гц. Кроме того используется технология регулировки частоты обновления в зависимости от контента. Точно такой же экран используется в OnePlus 9, но его лишили каких-либо закруглений по бокам, что для некоторых пользователей будет только плюсом.

Оба устройства работают на топовом процессоре Snapdragon 888 с обновленной системой охлаждения. Объём оперативной памяти составляет 8/12 ГБ, а для хранения данных 128/256 ГБ.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт и беспроводной 50 Вт. OnePlus 9 имеет только 15 Вт.

OnePlus 9 Pro будет доступен в черном, серебристом и зеленом цветах. Младший OnePlus 9 доступен в черном, светло-фиолетовом и синем цветах.

Кроме того, представлен бюджетный вариант OnePlus 9R. Он отличается более простым чипсетом Snapdragon 870 и имеет четыре модуля камеры с основным датчиком на 48 Мп.

Стоимость OnePlus 9 составит 729 долларов (около 53 тысяс рублей) за версию 8/128 ГБ памяти. OnePlus 9 Pro обойдётся в 1069 долларов с 12/256 ГБ памяти (около 80 тысяч рублей).