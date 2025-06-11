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«Он будет знать вас как друга»: The Browser Company выпустила Dia — ИИ-браузер на Chromium

Идея в том, чтобы браузер не просто открывал страницы, а понимал, что вы делаете. Хотя по факту это пока просто ещё один браузер.

Компания The Browser Company, ранее известная по Arc, представила бета-версию Dia — браузера с ИИ-ассистентом, встроенным прямо в адресную строку. Dia работает на движке Chromium, пока доступен только пользователям macOS 14 и 15 на чипах Apple M1 и новее. Получить доступ можно по приглашению или если вы уже пользовались Arc.

Что умеет Dia

Внутри — чат-бот, который:

  • ищет информацию в интернете
  • анализирует файлы и открытые вкладки
  • умеет пересказывать ролики с YouTube
  • сравнивает товары, от автомобилей до пальто, используя «навыки» (быстрые команды)
  • скрывает элементы интерфейса (например, сайдбары на Facebook)
  • помогает с откликами на вакансии, письмами и даже ветками в Slack или GitHub

Ассистент работает поверх любого сайта и видит всё, что открыто в браузере. Как утверждают в компании, со временем он подстраивается под поведение пользователя — так, что через месяц, как обещают, «будет знать вас не хуже коллеги».

Но есть нюанс

Несмотря на всё обещанное, Dia — это всё ещё браузер, пусть и с интегрированным ИИ. Базовая функциональность, дизайн и архитектура ничем радикально не отличаются от других Chromium-решений, а многое из обещанного (анализ, генерация, подборки, даже автозаполнение форм) уже реализовано в сторонних плагинах и сервисах.

The Browser Company делает ставку на интеграцию и безшовность, но революцией это пока назвать сложно.

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Источник:
DIA, The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
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