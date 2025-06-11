«Он будет знать вас как друга»: The Browser Company выпустила Dia — ИИ-браузер на Chromium

Компания The Browser Company, ранее известная по Arc, представила бета-версию Dia — браузера с ИИ-ассистентом, встроенным прямо в адресную строку. Dia работает на движке Chromium, пока доступен только пользователям macOS 14 и 15 на чипах Apple M1 и новее. Получить доступ можно по приглашению или если вы уже пользовались Arc.

Что умеет Dia

Внутри — чат-бот, который:

ищет информацию в интернете

анализирует файлы и открытые вкладки

умеет пересказывать ролики с YouTube

сравнивает товары, от автомобилей до пальто, используя «навыки» (быстрые команды)

скрывает элементы интерфейса (например, сайдбары на Facebook)

помогает с откликами на вакансии, письмами и даже ветками в Slack или GitHub

Ассистент работает поверх любого сайта и видит всё, что открыто в браузере. Как утверждают в компании, со временем он подстраивается под поведение пользователя — так, что через месяц, как обещают, «будет знать вас не хуже коллеги».

Но есть нюанс

Несмотря на всё обещанное, Dia — это всё ещё браузер, пусть и с интегрированным ИИ. Базовая функциональность, дизайн и архитектура ничем радикально не отличаются от других Chromium-решений, а многое из обещанного (анализ, генерация, подборки, даже автозаполнение форм) уже реализовано в сторонних плагинах и сервисах.

The Browser Company делает ставку на интеграцию и безшовность, но революцией это пока назвать сложно.