Firefox на Android получил 13 000 расширений, превзойдя Chrome и Brave

Firefox на Android стал первым мобильным браузером, который получил поддержку более 13 000 расширений, превзойдя Chrome и Brave, которые ограничены только десктопными версиями. Это ключевое преимущество позволяет пользователям настраивать интерфейс и функционал браузера, что ранее было недоступно в мобильных версиях.

Согласно данным, Firefox предлагает расширения, которые улучшают работу с веб-сайтами и добавляют функциональность. Например, uBlock Origin блокирует рекламу и поп-апы, Dark Reader переводит сайты в темный режим, а ClearURLs удаляет трекеры из URL-адресов.

Среди других популярных расширений — SponsorBlock для пропуска рекламы в YouTube и Firefox Relay для создания временных email-адресов.

Для установки расширений в Firefox на Android пользователи могут использовать стандартный процесс: открыть приложение, выбрать меню в правом верхнем углу, перейти в раздел «Расширения» и найти нужные дополнения.

В отличие от Chrome и Brave, которые не поддерживают расширения в мобильных версиях, Firefox предоставляет полную функциональность, доступную на десктопе.

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