Opera представила WebAI для запуска нейросетей в браузере без облака

Opera представила стандарт WebAI для запуска ИИ-моделей непосредственно в браузере без обращения к облаку. Новые возможности уже доступны в Opera One в предварительной версии.

Как пишет TechCrunch, WebAI позволяет генерировать текст, классифицировать контент и определять связи между фрагментами информации. Обработка происходит на устройстве, поэтому передавать данные облачному сервису и оплачивать подписку на ИИ не требуется.

По словам Opera, WebAI не привязан к одной модели и рассчитан на разные системы с открытыми весами, включая Google Gemma. На компьютерах Mac также поддерживается локальная ИИ-модель Apple.

Разработчики могут добавлять ИИ-функции без собственной инфраструктуры для нейросетей и оплаты каждого запроса. Однако локальная обработка повышает нагрузку на компьютер, а производительность модели зависит от его аппаратных возможностей.

Для использования WebAI необходимо согласие пользователя. Opera также планирует вскоре добавить эти возможности в Opera GX и Opera Neon.