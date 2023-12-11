Убийца Google Chrome: браузер Arc выходит на Windows

Популярный браузер Arc, любимец пользователей macOS, наконец, расширяет свое присутствие за пределы “яблочной” платформы. Сегодня разработчики объявили о выходе версии браузера для Windows.

Многие уже называют его «убийцей Google Chrome» из-за широкого спектра предоставляемых возможностей.

Интерфейс Arc для Windows

Например, функция “пространства” позволяет группировать вкладки по тематикам. Также браузер автоматически закрывает неактивные вкладки, но сохраняя их в списке закрытых вкладок.

Кроме того, имеется продвинутая настройка интерфейса, встроенная поддержка нейросетей и удобное разделение аккаунтов.

Получить доступ к бета-версии можно на сайте разработчика.