Убийца Google Chrome: браузер Arc выходит на Windows

Популярный браузер Arc, любимец пользователей macOS, наконец, расширяет свое присутствие за пределы “яблочной” платформы. Сегодня разработчики объявили о выходе версии браузера для Windows.
Многие уже называют его «убийцей Google Chrome» из-за широкого спектра предоставляемых возможностей.
Например, функция “пространства” позволяет группировать вкладки по тематикам. Также браузер автоматически закрывает неактивные вкладки, но сохраняя их в списке закрытых вкладок.
Кроме того, имеется продвинутая настройка интерфейса, встроенная поддержка нейросетей и удобное разделение аккаунтов.
Получить доступ к бета-версии можно на сайте разработчика.