В Vivaldi на Android теперь можно ставить расширения Chrome
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В Vivaldi на Android теперь можно ставить расширения Chrome

В обновлении также появился встроенный калькулятор в адресной строке.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:42
В Vivaldi на Android теперь можно ставить расширения Chrome

Vivaldi выпустила обновление браузера для Android с полноценной поддержкой расширений. Теперь мобильная версия позволяет устанавливать дополнения из Chrome Web Store почти так же, как на компьютере.

После обновления в адресной строке появится значок в виде пазла. Через него можно открыть магазин расширений, управлять уже установленными дополнениями, закреплять их на панели инструментов и выбирать, на каких сайтах они будут работать.

vivaldi

Данные совместимых расширений можно синхронизировать между настольной версией Vivaldi и Android-устройствами. При этом сами расширения автоматически не переносятся, поэтому на каждом смартфоне или планшете их придётся устанавливать отдельно.

Разработчики предупреждают, что часть десктопных расширений может работать на мобильных устройствах некорректно или не поддерживаться вовсе.

vivaldi-

Вместе с поддержкой расширений Vivaldi 8.2 получила встроенный калькулятор в адресной строке. Функция появилась на Android и iOS. Пользователь может ввести математическое выражение прямо в адресную строку и сразу получить результат, а затем скопировать его в буфер обмена.

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