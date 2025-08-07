The Browser Company снова в деле. И снова со странным браузером за $20

Сначала они несколько лет развивали Arc — с боковой вкладкой, медленным запуском и фан-клубом из 10 дизайнеров. Не взлетело.

Теперь новая надежда на ИИ-браузер Dia с мозгами Chromium. Работает только на маках с M1 и новее. Пока в бете, но уже с платной подпиской.

$20 в месяц за «безлимитный доступ» к чат-боту и другим фичам. Бесплатным пользователям обещают лимиты, но какие пока не уточняют.

Браузер предлагает встроенный чат-бот, который умеет искать информацию в интернете, анализировать файлы и распознавать содержание открытых страниц. Он способен одновременно «сканировать» несколько страниц и запоминать активность пользователя, создавая удобные сводки, например, по неделям.

Инновации или просто очень хорошее чувство юмора?