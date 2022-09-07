Apple сняла с продажи iPhone 11 и iPhone 13 Pro

Сразу после долгожданной презентации iPhone 14 на сайте Apple перестали продаваться сразу несколько смартфонов. Скорее всего, их снимут с производства в ближайшее время.

С сайта пропали: iPhone 11, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Аналогичная ситуация была и в прошлом году, когда после анонса iPhone 13, остановился выпуск iPhone 12 Pro и XR.

Кстати, ценны на «устаревшие» iPhone немного снизились:

iPhone SE — от $429;

iPhone 12 — от $600;

iPhone 13 mini — от $600;

iPhone 13 — от $700.

Сегодня Apple представила четыре новых iPhone, про стандартный iPhone 14 можно прочитать здесь, про 14 Pro — здесь. Еще были представлены три версии новых Apple Watch, самыми интересными из них являются Ultra, а также AirPods Pro 2 — про них читать тут.

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