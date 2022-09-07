Apple представила iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max

Компания Apple представила смартфоны iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Обе новинки получили функцию всегда включенного дисплея, камеру с разрешением 48 Мп, возможность вызывать экстренные службы через спутниковую связь и новый вырез под названием Dynamic Island.

Главная особенность новых iPhone 14 Pro, которая бросается в глаза – новый двойной вырез в экране под названием Dynamic Island. В Apple создали для него специальные анимации, которые особым образом отображают оповещения и уведомления.

Смартфоны доступны с диагоналями 6,1 и 6,7 дюймов. Дисплей способен выдавать рекордные 2000 нит яркости в пике и работают с частотой от 1 Гц до 120 Гц.

Режим Always On Display

Корпус выполнен из хирургической нержавеющей стали. Передняя часть прикрыта защитным стеклом Ceramic Shield.

Внутри расположился новый 6-ядерный процессор A16 Bionic с применение 4-нм технологии. По словам Apple он снижает потребление энергии на 20%. Также есть 16-ядерный чип для нейросетей и 5-ядерный GPU.

Основная камера получила разрешение в 48 Мп и 12 Мп «ширик». Сенсор улавливает до 50% больше света, чем iPhone 13 Pro. Доступна и съёмка в ProRAW. Представленный в прошлом году режим «Киноэффект» обзавелся разрешением в 4K. Есть поддержка Action Mode — режима, позволяющего записывать ролики в активном движении.

Как и iPhone 14 и 14 Plus, в iPhone 14 Pro есть поддержка спутниковой связи для сообщений в экстренных ситуациях, но работать она будет с ноября и только в США и Канаде.

Нове iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max вышли в четырёх цветах: космический чёрным, серебристый, золотой и тёмно-фиолетовый. В базовой версии iPhone 14 Pro на 128 ГБ будет предлагаться от $999 и $1099 за iPhone 14 Pro Max соответственно. В продаже смартфоны появятся с 16 сентября.

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