Battlefield 6 стал временно бесплатным

Electronic Arts открыла обещанный тестовый доступ к Battlefield 6. Играть можно бесплатно до 2 декабря в 15:00 по Мск, а вместе со стартом акции студия выложила свежий трейлер, чтобы заманить сомневающихся.

Доступ открыт не ко всему контенту. В бесплатном периоде участвуют только часть карт и несколько режимов, но этого достаточно, чтобы понять, как игра ощущается в реальном бою. Для запуска понадобится клиент Battlefield: REDSEC.

Если после теста захочется продолжить, игру придётся купить. Прогресс за бесплатную неделю сохранится и перенесётся в полную версию: оружие, уровни и весь заработанный опыт останутся с вами.