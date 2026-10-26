Apple представила iPad mini с OLED-экраном 8,5 дюйма и защитой IP67

Apple представила новый iPad mini с OLED-экраном диагональю 8,5 дюйма, процессором A20 Pro и защитой от воды и пыли IP67. Планшет стал тоньше и легче предшественника, сохранив прежние габариты по длине и ширине.

Рамки уменьшились на 24%, позволив увеличить диагональ с 8,3 дюйма, а толщина корпуса сократилась с 6,3 до 5,4 мм. Пиковая яркость достигает 1200 нит — как минимум вдвое больше прежней, также доступен вариант стекла с нанотекстурой.

Версии на 128 и 256 ГБ получили пять процессорных ядер: два высокопроизводительных и три энергоэффективных, а также 16-ядерный Neural Engine. У модели на 512 ГБ шесть процессорных ядер — два высокопроизводительных и четыре энергоэффективных — и двойной 16-ядерный Neural Engine.

Все версии оснащены семиядерной графикой с нейроускорителями и аппаратной трассировкой лучей, поддерживают быструю зарядку и более быстрые беспроводные и сотовые соединения. Фронтальную камеру Center Stage на 12 Мп перенесли на длинную грань, система Acoustic Display обходится без отверстий для динамиков, а новые функции Siri позволяют менять выразительность и темп голоса.

Предзаказы откроются 28 октября 2026 года на сайте Apple и в приложении Apple Store, поставки и продажи в магазинах Apple начнутся 6 ноября. В США версия с Wi-Fi и накопителем на 128 ГБ будет стоить от 699 долларов.