Официально: устройства Xiaomi и Redmi, которые получат HyperOS до конца года

Xiaomi опубликовала список смартфонов и планшетов, которые получат операционную систему HyperOS в этом и следующем месяце.

Согласно дорожной карте обновлений, в декабре 2023 года прошивку HyperOS получат смартфоны Xiaomi 13 Ultra, Redmi K60 Extreme Edition, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Redmi K60 Pro, Redmi K60 и планшет Xiaomi Pad 6 Max 14.

В январе 2024 года обновление будет доступно для смартфонов Xiaomi MIX Fold 3, Xiaomi MIX Fold 2 и планшетов Xiaomi Pad 6 Pro, Xiaomi Pad 6.

Выше предоставленная дорожная карта обновлений актуальна исключительно для китайских устройств, смартфоны и планшеты Xiaomi с глобальной прошивкой начнут получать HyperOS в первом квартале 2024 года.