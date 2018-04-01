Юбилейная версия «кассетного» плеера Sony Walkman появилась в России
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Юбилейная версия «кассетного» плеера Sony Walkman появилась в России

Sony в честь празднования 40-летия бренда Walkman, выпустила специальную версию под видом кассетного плеера Walkman TPS-L2.

Новая модель Sony Walkman NW-A105 выполнена в ретро-стиле кассетного плеера, который был представлен 1 июля 1979 года. В отличии от своего прародителя, он имеет 3,6-дюймовый дисплей, а при включении на экране появляется кассета.

  • Sony Walkman Nw A105
  • Sony Walkman Nw A105 1
  • Sony Walkman Nw A105 2

Устройство работает под управлением Android, имеет цифровой усилитель S-Master HX, а также поддержку кодека LDAC для воспроизведения музыки в отличном качестве через беспроводные наушники.

  • Walkman Tps L2
Sony Walkman TPS-L2 1979 года

Walkman TPS-L2 отлично продавался во всем мире. В то время практически каждый плеер был громоздким или очень дорогим. А Walkman TPS-L2 обладал малыми габаритами и не особо высоким ценником. Кроме того, он имел сразу два разъёма для подключения наушников, что было удобно для совместного прослушивания музыки.

Walkman NW-A105 появится в российской рознице с 7 февраля по цене 22 990 рублей.

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