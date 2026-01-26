Nothing Phone (4a) готовится к выходу

Ещё неанонсированный смартфон Nothing Phone (4a) появился в базе данных регулятора TDRA (ОАЭ). Это говорит о том, что до выхода устройства на мировой рынок осталось недолго.

В документах указано, что смартфон имеет модельный номер A069. Ранее также упоминалась версия A069P — предположительно, это Phone (4a) Pro.

По предварительной информации, оба смартфона будут работать на процессорах Qualcomm Snapdragon 7-й серии. Кроме того, как минимум одна из моделей получит более быстрый накопитель стандарта UFS 3.1.

Ожидается, что официальная презентация линейки Nothing Phone (4a) состоится уже в марте 2026 года. Как раз в марте прошлого года дебютировала серия Phone (3a). При этом, судя по всему, новые смартфоны будут дороже своих предшественников.