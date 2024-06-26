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Nubia выпустит игровой смартфон Red Magic 9S Pro с разогнанным Snapdragon 8 Gen 3

Nubia готовит новый игровой смартфон Red Magic 9S Pro, который получит разогнанный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с ядром Cortex-X4, работающим на частоте 3,4 ГГц (вместо 3,3 ГГц).

Частоту графического процессора увеличили на 10% до 1 ГГц. В Geekbench смартфон набирает 2319 баллов в одноядерном и 7215 баллов в многоядерном тесте.

Nubia выпустит игровой смартфон Red Magic 9S Pro с разогнанным Snapdragon 8 Gen 3
Nubia выпустит игровой смартфон Red Magic 9S Pro с разогнанным Snapdragon 8 Gen 3

Red Magic 9S Pro будет поддерживать оперативную память LPDDR5X и постоянную память UFS 4.0, а также «работать на базе искусственного интеллекта».

Вероятнее всего, новинка сохранит плоский дизайн Red Magic 9 Pro. Смартфон официально представят уже 3 июля.

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Источник:
GSMArena
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