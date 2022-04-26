Представлена лимитированная серия Nubia Red Magic 7 в стиле «Трансформеры»

Nubia выпустила лимитированные версии игровых смартфонов Red Magic 7 и 7 Pro. В первую очередь они рассчитаны на фанатов «Трансформеры». Так Red Magic 7 выполнен в стиле Десептиконов, а Red Magic 7 Pro наградили дизайном Автоботов. Также изменения коснулись оболочки ОС, ей добавили кастомизированные иконки.

Поставляются устройства в необычной коробке-трансформере с огромным количеством аксессуаров. Каждый гаджет обладает стилем вселенной «Трансформеры»: чехол, кабель USB-C, 165-Вт зарядный блок, внешний кулер, небольшой значок и даже игла извлечения лотка SIM.

Оба смартфона будут доступны в Китае с 28 апреля. За Nubia Red Magic 7 16/512 ГБ просят 5999 юаней, а за Red Magic 7 Pro 18/512 ГБ – 6999 юаней соответственно. С характеристиками устройств можно ознакомиться в нашем анонсе.

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