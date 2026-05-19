Red Magic 11S Pro выйдет на глобальный рынок

Nubia представит глобальную версию игрового смартфона Red Magic 11S Pro уже 27 мая. Это будет переименованный китайский 11S Pro+. Оба устройства дебютировали в Поднебесной вчера.

Глобальный Red Magic 11S Pro получит 6,85-дюймовый дисплей 144 Гц, процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version и обновленный дизайн с подсветкой на задней панели. Фронтальная камера на 16 Мп расположена под экраном, а на задней панели установлены два 50-Мп модуля.

Кроме того, смартфон оснащен стереодинамиками, ультразвуковым сканер отпечатков пальцев, 3.5-мм аудиоразъем и водозащита IPx8.