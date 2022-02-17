Игровой смартфон Nubia Red Magic 7 Pro получил зарядку на 135 Вт и камеру под экраном

Китайский бренд Nubia представил мощный игровой смартфон Nubia Red Magic 7 Pro, ставший первым аппаратом с поддержкой 135-ваттной быстрой зарядки. Новинка также получила OLED-экран с диагональю 6,8 дюйма и разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и без вырезов. В этой модели под экраном находится сканер отпечатка и 16-мегапиксельная селфи-камера.

Основная камера получила модули на 64, 8 и 2 МП. Внутри установлен процессор Snapdragon 8 Gen 1 и фирменный сопроцессор Red Core 1, который отвечает за частоту опроса сенсорного слоя (960 Гц) и улучшение звука.

Новинка оснащена 12/16/18 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5 и 256/512 ГБ или 1 ТБ постоянной. Есть штатный активный кулер с частотой 20 тысяч об/мин. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч. У смартфона есть стереодинамики, две сенсорные кнопки для управления в играх и модуль NFC. Как минимум одна версия получила полупрозрачный корпус с RGB-подсветкой.

Цены начинаются с 5299 юаней или около 63 700 рублей по текущему курсу за версию 12/256 ГБ.

Базовая версия Red Magic 7 лишён чипа Red Core 1, получил селфи-камеру на 8 МП, 4500 мАч, 120-ваттную зарядку, меньше вариантов памяти и другой дизайн основной камеры. Зато экран имеет частоту в 165 Гц. Цена за версию 12/128 ГБ составляет 4799 юаней или 57 700 рублей.

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