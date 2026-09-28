Дата презентации OnePlus 16 объявлена официально
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Дата презентации OnePlus 16 объявлена официально

Дебют флагмана на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 состоится уже скоро.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:55
Дата презентации OnePlus 16 объявлена официально

На прошлой неделе компания BBK Electronics опубликовала постеры грядущего флагмана OnePlus 16 и открыла сбор предзаказов в Китае, но дату презентации назвала только сегодня — смартфон дебютирует 12 октября.

Подробные технические характеристики устройства всё ещё не были опубликованы, но инсайдеры приписывают OnePlus 16 флагманский чип Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с 16 ГБ ОЗУ, дисплей с частотой обновления до 185 Гц и аккумулятор ёмкостью 9000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной на 50 Вт. Кроме этого, компания уже официально заявила, что смартфон получит основную камеру на 200 Мп (1/1.4″, f/1.6), которая будет дополнена ултрашириком на 50 Мп с углом захвата 116 градусов и перископом на 50 Мп с трёхкратным оптическим зумом.

Напомним, ранее у нас вышел материал, из которого вы можете узнать производительность OnePlus 16 в бенчмарке Geekbench.

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