Приложение Now появилось в App Store

Соцсеть Now, которая позволяет делиться фотографиями, добралась до iOS. Загрузить приложение можно в App Store. До этого установка была возможна через TestFlight и Google Play.

Now создал бывший сотрудник «Яндекса» Дмитрий Маринин как аналог «соцсети, которую нельзя называть». На данный момент в ней зарегистрировались 100 тысяч человек.

Приложение также доступно в Google Play для пользователей Android-устройств. Разработчики обещают, что в скором времени релиз Now также состоится в Huawei App Gallery.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!