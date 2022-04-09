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Новости

Приложение Now появилось в App Store

Соцсеть Now, которая позволяет делиться фотографиями, добралась до iOS. Загрузить приложение можно в App Store. До этого установка была возможна через TestFlight и Google Play.

Now создал бывший сотрудник «Яндекса» Дмитрий Маринин как аналог «соцсети, которую нельзя называть». На данный момент в ней зарегистрировались 100 тысяч человек.

Приложение также доступно в Google Play для пользователей Android-устройств. Разработчики обещают, что в скором времени релиз Now также состоится в Huawei App Gallery.

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Источник:
App Store, The GEEK

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